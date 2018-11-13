مدير جامعة أم القرى يفتتح ملتقى رواد المستقبل

مكة المكرمة- البلاد

افتتح معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل أمس ملتقى “رواد المستقبل” الذي نظمه معهد الإبداع وريادة الأعمال تزامناً مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال خلال الفترة من 4 – 7 / 3 / 1440هـ، بحضور وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني بن عثمان غازي، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز بن رشاد سروجي، وعمداء الكليات والعمادات المساندة، وذلك بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية المساندة.

وبدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى عميد المعهد الدكتور موفق عريجة كلمة أكد فيها أن جامعة أم القرى تتميز بتقديم برامج نوعية في مجال ريادة الاعمال لمنسوبي الجامعة من الطلاب والطالبات،

مشيراً إلى الملتقى يقام بالتزامن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الذي يتم من خلاله تبني مشاريع تخرج الطلاب وتقديم التوجيه والإرشاد والتدريب بإشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس من ذوو الخبرة والكفاءة في مجال الابتكار وريادة الأعمال.

وبين الدكتور عريجة, أن المعهد من خلال رؤيته التي يسعى لتحقيقها بأن تكون جامعة أم القرى ريادية من خلال الكوادر التي يعمل المعهد على تأهيلها للمساهمة في خدمة الوطن والمجتمع، مثمناً دعم وتوجيهات معالي مدير الجامعة، مشيداً بمتابعة وكيل الجامعة للتطوير وريادة الاعمال الدكتور هاني بن عثمان غازي لأعمال المعهد وأنشطته الابتكارية.