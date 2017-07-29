مدير جامعة أم القرى يوقع مبادرة تعليم اللغة الانجليزية لتنمية مجتمعية

وقع معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس بمكتبه بالمدينة الجامعية بالعابدية بحضور مدير مركز اللغة الانجليزية الدكتور سامي عطرجي أمس…

عقد تنفيذ مبادرة مركز اللغة الانجليزية ( تعليم اللغة الانجليزية لتنمية مجتمعية ) .

وتعد إحدى مبادرات جامعة أم القرى لبرنامج التحول الوطني 2020 المواكبة لرؤية المملكة 2030.

الذي تشرف عليها وزارة التعليم .

وأوضح الدكتور عساس أن:

مبادرات جامعة أم القرى ضمن برنامج التحول الوطني 2020 تميزت بشموليتها في جميع التخصصات والمجالات.

مبينا أن مركز اللغة الانجليزية يزخر بالكفاءات الاكاديمية المتميزة من مختلف المدارس والجامعات العالمية.

الذي سيسهم من خلال هذه المبادرة في تنمية المهارات المعرفية والتعليمية لدى فئات المجتمع المختلفة .

من جهته بين الدكتور عطرجي أن المبادرة تهدف إلى إتاحة تعلم اللغة الانجليزية بجودة عالمية لتنمية مجتمعية شاملة لجميع افراد المجتمع .