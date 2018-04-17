مدير جامعة الإمام يبحث مع سفير بنين التعاون العلمي والبحثي والأكاديمي

استقبل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل في مكتبه، أمس، سفير جمهورية بنين لدى المملكة فاضلوا موتائرو والوفد المرافق له.

ورحب الدكتور أبا الخيل بالضيوف في رحاب الجامعة، مثنياً على جهود سفير جمهورية بنين في تنمية العلاقات بين البلدين وتعزيزها، مبدياً استعداد الجامعة لفتح آفاق تعاون مشترك في المجالات العلمية والبحثية والأكاديمية وفق الأنظمة واللوائح.

من جانبه، أشاد سفير جمهورية بنين بجهود الجامعة على المستويين المحلي والدولي، منوهاً إلى أن خريجي الجامعة هم من أبرز قيادات جمهورية بنين، مبدياً رغبة جمهورية بنين في فتح مركز لتعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية تشرف عليه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وإقامة دورات تدريبية في اللغة العربية، ورفع نسبة القبول لطلاب بنين في الجامعة، والعمل على توقيع مذكرات تفاهم وتعاون مع الجامعة.

وفي ختام الاستقبال قدّم مدير الجامعة الهدايا التذكارية للضيف والوفد المرافق له.