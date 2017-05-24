مدير جامعة الإمام يرعى حفل تدشين مشروع المرحلة الثالثة والرابعة لإسكان أعضاء هيئة التدريس

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رعى معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل اليوم، حفل تدشين مشروع المرحلة الثالثة والرابعة لإسكان أعضاء هيئة التدريس، وذلك في قاعة الشيخ عبدالعزيز التويجري – رحمه الله – بمبنى المؤتمرات .

وألقى معالي مدير الجامعة خلال الحفل المعد بهذه المناسبة كلمة أكد فيها أن توزيع هذه المرحلة من إسكان أعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لمستحقيها من أعضاء هيئة التدريس تعد مكرمة من مكارم هذا الوطن، والجامعة تحظى بدعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي العهد،

وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – لتوفير كل ما يخدم منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب .

ورفع معاليه الشكر لخادم الحرمين الشريفين على نجاح قمم الرياض، وعلى دعمه للمؤسسات الإسلامية والعلمية في جميع أنحاء العالم، وبتعيينه نائباً للرئيس الأعلى للجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد بجمهورية باكستان الإسلامية .

من جانبه أوضح وكيل الجامعة رئيس اللجنة الدائمة لإسكان أعضاء هيئة التدريس الدكتور عبدالله بن محمد أبا الخيل أن الاسكان الجديد يضم 420 شقة في 21 مبنى وفي كل مبنى 20 شقة ، منها 126 شقة نظام (دبلكس دورين) ، و294 شقة دور واحد ، بالإضافة إلى مواقف للسيارات تضم أكثر من 600 موقف.

كما يضم المشروع العديد من الخدمات التي تكفل توفير الجو المناسب لأساتذة الجامعة ، منها:

جامع كبير بمساحة 3000 متر مربع ، ومسجد إضافي بمساحة 400 متر مربع ، وسوف يتم في المستقبل القريب إنشاء مجمع تجاري كبير، وحدائق وملاعب للأطفال ، مشيداً بحرص معالي مدير الجامعة ومتابعته المستمرة لكل ما يكفل تحقيق رسالة الجامعة وتنفيذ توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله في خدمة أعضاء هيئة التدريس .

يذكر أن حفل التدشين تخلله عرض فيلم تعريفي عن المشروع يوضح فيه نقاط المفاضلة للمستحقين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، واستعراض أسماء الحاصلين على الوحدات السكنية .