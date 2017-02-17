مدير جامعة المؤسس يدشن حملة التبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي

شارك عبر واتساب

جدة -عبدالهادي المالكي

دشن مدير جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور عبد الرحمن عبيد اليوبي، المبادرة الوطنية للتبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي بعنوان “أشكر أبطال الحد الجنوبي بدمك”، وذلك بالمستشفى الجامعي ضمن ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة؟”

وكان مدير الجامعة، أول من تبرّع بدمه، حيث أكد على أن المبادرة هي تعبير عن شكرنا، وافتخارنا، واعتزازنا بجنودنا البواسل، كذلك تأتي ضمن واجباتنا كمواطنين تجاه ما يقوم به أبطالنا في الحد الجنوبي الذي يذودون عن حياض الوطن، مشيرًا إلى أن المبادرة تأتي ضمن برامج الجامعة المشاركة في ملتقى مكة الثقافي، وتعزز القيم والمبادئ التي يهدف الملتقى إلى تحقيقها، وتكوين القدوة الحسنة.

وأفاد عميد شؤون الطلاب، الدكتور عبد المنعم بن عبد السلام الحياني، أن الحملة شهدت مشاركة كبيرة من الجميع منسوبي وطلاب الجامعة في أول يوم لها، حيث ستستمر لمدة شهر كامل في المستشفى الجامعي بهدف إيصال الرسائل الإيجابية، ورفع من معنويات جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، وقدّم شكره لفريق نبض التطوعي وجهوده في المبادرة.

ومن جانبه، شكر مؤسس فريق نبض المجتمع التطوعي والمدير التنفيذي لحملة “اشكر أبطال الحد الجنوبي بدمك”، الدكتور محمد بن علي سويدان، تفاعل ودعم الجامعة للمبادرة، وحثّ طلابها ومنسوبيها على المشاركة والتبرع بالدم، وتقديم شكرهم لجنودنا البواسل.