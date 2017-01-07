مدير جامعة جازان يبحث معوقات طالبات صبيا

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جازان – البلاد

التقى معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني , عبر الدائرة الصوتية بطالبات المجمع الأكاديمي في صبيا بمشاركة عميد القبول والتسجيل الدكتور بركات بن حمود مكرمي.

وجرى خلال اللقاء بحث العوائق التي تواجه الطالبات في كل ما يتعلق بالعملية التعليمية والتدريب والبحث العلمي وكافة الخدمات، وتمت الإجابة على كافة التساؤلات والمقترحات , و جرى بحث إمكانية تشغيل الفصل الصيفي بالكلية، وإيجاد الحلول المناسبة لقسم الاختبارات النصفية ليكون على مرحلتين بدلاً من مرحلة واحدة.

وأكد مدير الجامعة على توفير مجموعة من معامل الحاسب الآلي والمخصص جزء منها لتحديث المعامل الموجودة حالياً في مجمع صبيا , مؤكدا حرص الجامعة على توفير برامج للدراسات العليا في الكلية عند استيفاء الشروط اللازمة لفتح مثل هذه البرامج في الأقسام.