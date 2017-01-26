مدير جامعة جدة يستقبل الطلاب المبدعين

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جدة – البلاد

استقبل معالي مدير جامعة جدة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه أمس , الطلاب الفائزين والمشاركين في مسابقة تحديات KAUST – STEAM – التي شاركوا فيها مع زملائهم من الجامعات الأخرى, بحضور وكيل الجامعة الدكتور عدنان آل حميدان ، وعميد كلية الهندسة الدكتور عبدالله بن محفوظ .

وهنأ الدكتور مشاط, الطلاب الفائزين بالجوائز الثلاث الأولى على ما حققوه من نتائج مشرفة، مؤكداً أنهم نواة لخبرات مبدعة سوف تستفيد منها جامعة جدة كما يستفيد منها الوطن على وجه العموم.

وتتمثل المشاريع الثلاثة التي فاز بها طلاب جامعة جدة بالمراكز الأولى في “مشروع الحد من هدر الطاقة الكهربائية باستخدام العوازل وربط سكان المنطقة مع بعضهم باستخدام تطبيق للجوال” , و ” مشروع حفظ الأسماك باستخدام مؤشر ذكي بحيث يمكن تحديد مدى الحالة للأسماك عند شرائها” , فيما تمثل المشروع الثالث في “برنامج للترشيد والتوعية بأثر حفظ الطاقة الكهربائية ومدى جدوى استخدام الطاقة الشمسية في المباني ومقارنتها بالوضع الحالي وعلى المدى الطويل ” .