مدير سياحة نجران يتفقد المواقع الأثرية

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نجران – البلاد

تفقد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة نجران صالح آل مريح ، المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية بالمنطقة ، للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الزوار خلال إجازة صيف هذا العام .

وشملت الجولة التفقدية موقع الأخدود الأثري ، وقصر الإمارة التاريخي بحي أبا السعود ، وموقع آبار حمى شمال المنطقة ، ومتنزه الملك فهد ، ومتنزه أبا الرشاش ، إضافة إلى زيارة عدد من المنشآت السياحية للتأكد من تطبيقها لأنظمة وتعليمات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الرامية إلى تقديم خدمات مميزة للنزلاء من أهالي وزوار المنطقة.

وأكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، أن الجولات الرقابية مستمرة خلال الفترة القادمة عبر فرق عمل ميدانية للتأكد من تطبيق اشتراطات وأنظمة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومدى جودة الخدمات المقدمة للزوار والنزلاء.