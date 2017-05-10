مدير صحة جدة يكرم مجمع الملك عبدالله

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جدة – إبراهيم المدني

كرم مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي بمكتبه في المديرية بجدة مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ممثلة في المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور حاتم العمري لحصولهم على شهادة الأداء المتميز لشهر أبريل ٢٠١٧م في برامج الموارد الذاتية وتحقيقهم لأعلى إيراد لمستشفيات صحة جدة بنسبة بلغت 116 % منذ تشغيل برنامج الخدمات الصحية بمقابل .

كما قام مدير صحة جدة بتكريم موظفة الاستقبال و التحصيل في مركز الفحص الشامل الأستاذة بدرية الجوهر لحصولها على المركز الاول في استقبال المراجعين،

وكذلك تكريم فريق العمل بقسم تقنية المعلومات بمجمع الملك عبدالله الطبي و الذين حازوا مؤخراً على تصنيف المستوى السادس لنظم اعتماد السجلات الطبية الإلكترونية ، الذي يندرج تحت مظلة جمعية أنظمة معلومات الرعاية الصحية و إدارتها ، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية ، معربا عن شكره وتقديره للمكرمين على تميزهم وجهودهم.