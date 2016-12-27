مدير عام الأندية الأدبية يشكر الأمير خالد الفيصل والقائمين على معرض جدة الدولي للكتاب

جدة- البلاد

أعرب المتحدث الرسمي لمعرض جدة الدولي للكتاب ومدير عام الاندية الأدبية الأستاذ محمد عابس عن شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على رعايته افتتاح معرض جدة الدولي للكتاب وإلى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة رئيس اللجنة العليا للمعرض على اهتمامهما ومتابعتهما لأدق تفاصيل المعرض قبل وبعد وأثناء افتتاح المعرض ولصاحب المعالي وزير الثقافة والاعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي على توجيهاته ومتابعته المستمرة ولرؤساء وأعضاء اللجان العاملة من محافظة جدة ووزارة الثقافة والاعلام وغرفة جدة والمتطوعين للعمل من أبناء وبنات جدة وللمشاركين في البرنامج الثقافي والورش المصاحبة ولجميع المشاركين من مدنيين وعسكريين في نجاح هذه التظاهرة الثقافية والأدبية والاجتماعية والحضارية الكبرى .

وذكر المتحدث الرسمي لمعرض جدة الدولي للكتاب ان التطوير مستمر ومعالجة الأخطاء البسيطة مستمرة ومن عام إلى آخر سيكون المعرض واجهة حضارية وثقافية مهمة على المستوى المحلي والعربي والدولي. ودعا عابس المهتمين الى تقديم مقترحاتهم حول المعرض وانتقاداتهم المختلفة للاستفادة منها في الدورة القادمة.