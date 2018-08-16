«الجوازات» تعلن نجاح مرحلة قدوم حجاج الخارج

أعلن مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى ،عن نجاح مرحلة قدوم حجاج الخارج إلى المملكة.

وأشار اللواء اليحيى، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في جدة؛ للحديث عن الخدمات التي قُدّمت هذا العام ، إلي قدوم 1,684,629 حاجاً في موسم حج هذا العام 1439هـ عبر جميع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية

مبينا أن 1,584,085 حاجاً قدموا عبر المنافذ الجوية ، و 84,381 حاجاً عبر المنافذ البرية ، و16,163 حاجاً عبر المنافذ البحرية .

ونوه ” اليحيى ” إلى أن مشاركة 107 من العناصر النسائية في خدمة ضيوف الرحمن

وقال إن الأنظمة التقنية ساعدت على تسهيل إجراءات الحجاج، مؤكدًا تطبيق مبادرة طريق مكة على جميع حجاج ماليزيا.

وأضاف أنه بلغ عدد حجاج الداخل أكثر من 233 ألف حاج ولا يزال العدد في ازدياد

مشيرًا إلى قرارات بمعاقبة 18 شخصًا من ناقلي الحجاج بدون تصريح.