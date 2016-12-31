مدير عام تعليم المدينة المنورة يفتتح المبنى الجديد لمكتب التعليم الأهلي

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افتتح المدير العام للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم اليومز

المبنى الجديد لمكتب التعليم الأهلي الواقع بحي الإسكان الشرقي.

بحضور مدير عام إدارة الرخص بوكالة التعليم الأهلي حامد بن عبدالله الشهري.

ومساعد المدير العام للشئون التعليمية الدكتور خالد بن عبدالعزيز الوسيدي .

وعددا من مديري مكاتب التعليم ومدير الإدارات والمشرفين وقادة المدارس .

وأكد العبدالكريم خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة:-

أن افتتاح هذا المبنى المتميز يأتي في ظل الاهتمامات والرعاية الكبرى التي توليها القيادة الرشيدة ممثلة في وزارة التعليم لقطاع التعليم للرقي بمستوى البيئة العملية والتعليمية.

معبرا عن سروره بما شاهده من بيئة إدارية وتعليمية متميزة وتجهيز عالي سوف يكون له الأثر البالغ على العاملين بالمكتب وعلى الميدان التعليمي الأهلي بإذن الله تعالى.

مثمنا جهود مدير المكتب وكافة المشرفين والعاملين بالمكتب ، متمنيا لهم مزيدا من التألق والنجاح .