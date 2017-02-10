مدير عام فرع صندوق الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة يؤكد أهمية الشراكات الفعالة في تنمية قطاع العمل الخيري

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نوه مدير عام فرع صندوق الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة عبدالرحمن بن علي الزهراني بالبرامج النوعية التي تقدمها جمعية نفع الخيرية.

والتي تهدف من خلالها إكساب أبنائها الخبرات والمهارات المطلوبة لاختيار المسارات الوظيفية .

وبالتالي تمكينهم للانخراط الإيجابي في المجتمع بما يساهم في مواكبة الرؤية 2030 .

وضمان التأهيل لسوق العمل عن طريق صقل قدراتهم ومهاراتهم المهنية وبناء مستقبلهم المهني، والمساهمة الفعالة في خدمة الوطن .

جاء ذلك خلال زيارته للمقر الرئيسي للجمعية والقسم النسائي الخاص بها:

أطلع خلالها على ورش ومعامل التأهيل الخاصة بالشباب والشابات والفتيات من أبناء الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.

كما اطلع على “برنامج نفع لكفالة الأيتام” والتي تشمل جميع جوانب الاهتمام بالأيتام من الناحية التعليمية والمالية والصحية.

مؤكداً على أهمية الشراكات الفعالة في العمل الخيري وتحقيق المسؤولية المجتمعية ضمن إطار التنمية المستدامة لأهداف الجمعية .

وعبر عن سعادته بما يقدم في الجمعية من برامج للأسر المحتاجة من الفقراء، والأيتام، والمطلقات والأرامل وأبناء السجناء.

مشيداً ببرنامجها المشترك مع التدريب التقني الذي يعزز مهارات التدريب.

ويتضمن تقديم دورات تدريبية لأبناء الأسر المحتاجة وأبناء السجناء والأيتام المسجلين لدى الجمعية .

بحيث تؤهلهم للعمل الحر أو التوظيف و الاندماج في سوق العمل.

وذلك ضمن إستراتيجية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الداعمة للفئات المستفيدة منها وتحويلهم من (الاحتياج إلى الإنتاج).

ومد جسور التعاون مع الجهات التدريبية المعتمدة بهدف تعزيز جهود الدولة حفظها الله .

من جهته ثمن مدير عام الجمعية سعيد بن إبراهيم الزهراني هذه الزيارة التي تعد من الزيارات الهامة التي تستمد من خلالها التوجيهات التي تلائم رؤية “هدف” .

ودوره لخدمة أبناء الوطن والمساهمة في توظيفهم ، مشيراً إلى أن الجمعية تكفل حتى الآن 1339 يتيم و(1700) أسرة محتاجة وعدد الأفراد الذين يستفيدون من خدماتها الخيرية 9277 فرد.