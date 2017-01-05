مدير فرع العمل والتنمية الاجتماعية بالشمالية يفتتح قاعة تدريب للأسر المنتجة

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افتتح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية عبدالله اليامي.

اليوم قاعة “الخزامى” للتدريب بالسوق الشعبي بمدينة عرعر .

وذلك بحضور رئيس الغرفة التجارية بالمنطقة منيع الخليوي ، وعددا من المسؤولين .

وتهدف القاعة إلى تدريب الأسر المنتجة في تطوير أدائها وتغيير نشاطها في المجال التجاري وذلك بتنظيم دورات وبرامج يقدمها مدربات متخصصات .

يذكر أن السوق الشعبي يتكون من 42 محلاً ، مُنِحَت جميعها للأسر المنتجة بالمجان، لعرض منتجاتهم وبضائعهم.

ويمتاز بطراز عمراني تراثي، يتناسب مع المنتجات الحرفية والأكلات الشعبية التي تسوقها معظم الأسر المنتجة في محلات السوق.