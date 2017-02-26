مدير مدني الباحة يتفقد التجهيزات

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الباحة – البلاد

تفقد مدير عام الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد أحمد بن عبدالعزيز الدليوي إدارة الدفاع المدني بمدينة الباحة، وذلك ضمن الجولات التي يقوم بها على إدارات الدفاع المدني في محافظات المنطقة.

وشاهد العميد الدليوي عرضاً مرئياً شمل الموقف العام للإدارة، وعدد السكان، والحدود الإدارية، والهياكل التنظيمية، والقوى البشرية والآلية، وعدد الجهات الحكومية والمراكز التابعة لها، والمحلات الخاضعة للأشراف الوقائي، كما تم استعراض إحصائية الحوادث، والأودية الرئيسيّة والفرعية، وماتقدمه الإدارة من فعاليات خلال الشراكة المجتمعية.

وحث مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة في ختام زيارته فريق العمل من الأفراد على تأدية أعمالهم على الوجه المطلوب لتقديم الخدمة الأفضل للمواطن الكريم، وتحقيق الهدف الإنساني لرجل الدفاع المدني الذي يضمن حماية الأرواح، والممتلكات، مشيداً بالوقت نفسه بالأعمال التي تم تقديمها خلال الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام .