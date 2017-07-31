مدينة أمريكية تفرض “مخالفة إلكترونية” على المارة

فرضت السلطات الأمريكية في مدينة هونولولو بجزر هاواي غرامة تصل إلى 99 دولار على الأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم الذكية لإرسال رسائل خلال عبور الطريق.

وأقرت الولاية قانونا ينص على أن “المشاة الذين يستخدمون الأجهزة الذكية خلال عبور الشارع أو الطريق السريع يجب تغريمهم”.

وستكون غرامة المخالفين للمرة الأولى بقيمة تتراوح بين 15 إلى 35 دولارا باعتبارها “سابقة أولى”، وفق ما نشرت صحيفة “الصن”.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز النفيذ في 25 أكتوبر المقبل، لكنه يستثني المكالمات العاجلة إلى خدمات الطوارئ.

وفي المقابل، اعترض سكان بشدة على مشروع القانون الجديد واتهموا الحكومة بمضاعفة الأعباء على المواطنين.

ويأتي هذا القانون بعد أن أظهرت إحصائيات حديثة إصابة أكثر من 11 ألف شخص في الولايات المتحدة بين عامي 2000 و 2011 نتيجة لحوادث “المشي المشتت”، وفقا لمجلس الأمن الوطني الأميركي.