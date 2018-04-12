مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية توقع اتفاقيتين للتعاون في مجالي الأبحاث الفضائية والصحية

وقعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جمهورية فرنسا، اتفاقيتين للتعاون العلمي والتقني في مجالي الفضاء والصحة.

حيث تم التوقيع على برنامج تنفيذي بين المدينة والمركز الوطني للدراسات الفضائية الفرنسي للتعاون في مجال أنشطة الفضاء

ووقعها صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس المدينة ورئيس المركز الدكتور أيف لو غال

ويهدف هذا البرنامج إلى تنظيم إطار عمل لتعزيز التعاون بين الطرفين في إطار حسن النوايا والجهود المبذولة في مجال استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، وذلك وفقاً لأنظمة البلدين.

كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في القطاع الصحي البحثي بين المدينة ومعهد الأمراض الجينية (إماجن) الفرنسي

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في المجال الصحي البحثي وتشجيعه على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة بين الطرفين

بالإضافة إلى تطوير مشروعات البحوث المشتركة، وتبادل الخدمات الفنية المبتكرة

والإدارة والاستشارات العلمية والطبية، والأنشطة ذات الصلة، وتطوير حلول التشخيص والعلاج السريعة.