مدينة الملك عبدالله ترسي عقودا للإنشاء بـ ١.٦ مليار ريال

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الرياض ــ البلاد

أرست مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (KAEC)، عقودا جديدة في مجال الإنشاء والتطوير بأكثر من 1.6 مليار ريال .

وقال الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية فهد الرشيد, أن المدينة الاقتصادية مستمرة بالنمو، في ظل وضع مالي قوي يتيح لها الاستثمار والتوسع في أنشطتها لتحقيق التنمية المستدامة .

وأشار إلى أن، نموذج التطوير الفريد من نوعه الذي تتبناه مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ويتم تمويله من قبل القطاع الخاص، يعد أحد العوامل الرئيسية التي أسهمت في النمو المتواصل في جميع قطاعات المدينة الاقتصادية,

لافتاً إلى أن المشروعات التي لا زالت قيد التنفيذ بلغت أكثر من 6 مليار ريال, وذلك لا يشمل عقود التنفيذ في ميناء الملك عبدالله وعقود الشركات الصناعية والتجارية المستثمرة في المدينة.