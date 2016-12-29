مدينة ووشي الصينية تعلق تجارة الدواجن لمخاوف من إنفلونزا الطيور

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قالت مدينة ووشي بشرق الصين إنها ستعلق تجارة الدواجن اعتبارا من يوم الخميس وسط مخاوف من إنفلونزا الطيور.

لتصبح بذلك ثاني مدينة بإقليم جيانغسو تعلق العمل في أسواق الطيور الحية.

وقال المكتب الإعلامي للمدينة على موقعه الإلكتروني يوم الأربعاء إنه سيتم إغلاق أسواق الجملة لبيع الدواجن.

ومنع المركبات التي تحمل دواجن حية من دخول أسواق ووشي كما سيفرض حظر مؤقت على دخول دواجن من خارج المدينة.

وأعلنت مدينة سوتشو المجاورة لووشي يوم الأحد أنها ستعلق تجارة الدواجن الحية.

حفاظا على الصحة العامة بعد تسجيل حالات إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور في أقاليم مجاورة.

وأصيب ما لا يقل عن سبعة أشخاص في الصين هذا الشتاء بالسلالة إتش7إن9 من إنفلونزا الطيور وتوفي شخصان.

وأعلنت هونج كونج حالة وفاة في يوم عيد الميلاد.

وتقع ووشي وسوتشو على بحيرة تايهو وهي محطة رئيسية تتوقف بها الطيور المهاجرة وإلى الغرب من شنغهاي العاصمة التجارية للصين حيث تم الإعلان عن حالة إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور الأسبوع الماضي.

وقال لجنة الصحة وتنظيم الأسرة بإقليم جيانغسو لرويترز إنه ليس هناك حالات إصابة جديدة.

وقال مسؤول من اللجنة “الحكومات المحلية اتخذت بالفعل إجراءات كما لاحظتم. ليس هناك حالات جديدة