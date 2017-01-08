مذبحة دبلوماسية… دونالد ترامب يُقيل سفراء أوباما ويستعد لتقليص الاستخبارات

من جهة أخرى، قال ترامب أمس، إن الكونجرس سيقدم أموالا لبناء جدار يصد المهاجرين على الحدود مع المكسيك.

وذلك من أجل تحقيق أحد وعوده الانتخابية في أقرب وقت ممكن.

وكتب على تويتر أن «وسائل الإعلام غير النزيهة لا تقول أن الأموال التي ستنفق لبناء الجدار سوف تسددها المكسيك في وقت لاحق».

ولقي وعد ترامب ببناء «جدار ضخم ومتين وجميل» على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة التي يبلغ طولها أكثر من ثلاثة آلاف كم .

تأييدا كبيرا من ناخبيه ولم تحدد كلفة الجدار، لكنها قد تكون عدة مليارات.