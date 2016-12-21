مذكرة تعاون لتوطين تقنيات البناء الحديثة
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الرياض- البلاد
وقع معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي أمس مذكرة تعاون فني, على هامش مؤتمر الإسكان العربي الرابع،
بهدف تمكين وتسهيل نقل وتوطين التقنيات الحديثة للبناء السكني والمواد، وتأهيل الكفاءات الفنية المطلوبة بما يكفل رفع القدرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح معالي وزير الإسكان، أن المذكّرة تأتي حرصاً على متابعة قرارات وتوصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتفعيل مجالات التعاون والشراكة بين الجهات الحكومية،
وسعياً لتطوير التعاون بين وزارة الإسكان والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتحفيزاً لمشاريع التطوير الإسكاني.
التصنيف: محليات
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