مذكرة تعاون لدعم المنتجات الوطنية بالمدينة المنورة

جدة – البلاد

بهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال أبرمت منظومة نماء المنورة وعيادات الأعمال مذكرة تعاون وشراكة تهدف لتحقيق التنمية المجتمعية وتبادل الخبرات ونشر الوعي وتقديم الاستشارات في قطاعات الأعمال ومجالاتها المختلفة، بما يواكب رؤية 2030 الهادفة إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة في دعم ناتج الدخل المحلي.

أبرم المذكرة كلٌ من الرئيس التنفيذي لنماء المنورة الدكتور محمد بن خلف الغامدي، ورئيس عيادات الأعمال الأستاذ ثامر بن أحمد الفرشوطي، وذلك بمقر نماء المنورة بالمدينة المنورة.

حيث تهدف مذكرة التعاون بين لتنمية ودعم ريادة الأعمال والمساهمة في التطوير والتوجيه من خلال المبادرات والأنشطة والفعاليات التي تعني بالمشروعات الصغيرة وتمكين رواد الأعمال من الجنسين وتطوير قدراتهم ورفد خبراتهم.

وأعرب الرئيس التنفيذي لنماء المنورة الدكتور محمد بن خلف الغامدي عن أمله أن تسهم مذكرة التعاون والشراكة مع عيادات الأعمال في دعم وتطوير رواد الأعمال من أبناء المدينة المنورة من خلال سلسلة من الفعاليات والمبادرات التي يشارك فيها مستشاري ومرشدي العيادات من مختلف مناطق المملكة، مؤكداً بأن مثل هذه المشاركة ستنعكس بشكل إيجابي بإذن الله تعالى على مبادرة نماء المنورة لابتكار منتجات وطنية “صنع المدينة” وتطوير إبداع الشباب السعودي في قطاع الأعمال والريادة بأشكالها المتعددة.

وأضاف د. الغامدي بأن مذكرة التعاون ستعمل على تحقيق التكامل مع نماء المنورة في تطوير المحتوى المحلي عبر اهتمامها بريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال، حيث سيسهم مستشاري ومرشدي وخبراء عيادات الأعمال في تقديم خبراتهم لشباب وفتيات المدينة بدء من الفكرة وحتى تحقيقها على أرض الواقع وتطويرها المستمر بإذن الله تعالى.

بدوره أكد رئيس عيادات الأعمال الأستاذ ثامر بن أحمد الفرشوطي بأن مذكرة التعاون والشراكة مع نماء المنورة تنطلق من جملة أهداف من آبرزها المساهمة في الحد من المشاريع المتعثرة وتقديم المساعدة لرواد الأعمال في سوق العمل عبر تقديم الاستشارات والإرشاد في قطاعات الأعمال ومجالاتها المختلفة والاسهام في تنمية المجتمع وتطوير أفراده، مبيناً بأن الشراكة ستشمل تبادل الخبرات بما يسهم في تنمية المنشأت الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الفرشوطي بأن الشراكة ستعمل على تقديم الدعم اللوجستي والمعنوي لروّاد الأعمال في منطقة المدينة المنورة، وإفادتهم من خلال تجارب المستشارين والخبراء في مجالات الأعمال، مشيراً إلى أن المبادرة تتمثل في تقديم الاستشارات مجانا لرواد الأعمال للحد من تعثر مشاريعهم فضلاً عن تثقيفهم بالممارسات العملية السليمة بما يسهم في معالجة المشاكل التي تواجههم،

لافتا إلى أن العيادات ستعمل على تزويد رواد الأعمال بالخدمات الاستشارية الضرورية لمواصلة مسيرها ومساعدتها لتعزيز خدماتها ورفع كفائتها، بما يرفع من مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأثيرها في الاقتصاد الوطني ، فضلا عن دعم المنشأت الناشئة لتجاوز التحديات التي تواجهها ومساعدتها على الثبات وتحقيق نمو في السوق المحلي والإقليمي وحتى الدولي.