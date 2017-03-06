مذكرة تفاهم بين الأرصاد والتعليم

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جدة – عبد الهادي المالكي

وقع معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ومعالي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي اليوم الاحد 6/6/1438هــ بمقر وزارة التعليم بالرياض مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ووزارة التعليم في مجال السلامة والتوعية البيئية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن هذه المذكرة تأتي انسجاماً مع حرص وزارة التعليم على حماية الأرواح والممتلكات، وتوفير مناخ آمن وبيئة سليمة لجميع منسوبيها لتلتقي مع حرص الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على التعامل مع بلاغاتها وتنبيهاتها وتحذيراتها الأرصادية بالطريقة المثلى التي تضمن حماية الأرواح والممتلكات وسعيها لتضمين الوزارة للمفاهيم البيئية في مناهج مراحل التعليم المختلفة والمساهمة مع الهيئة في نشر الوعي الأرصادي والبيئي بين كافة أفراد المجتمع .

وتنص المذكرة إعداد الخطة الاستراتيجية والسنوية وعرضها على اللجنة التنفيذية لدارستها واعتمادها.والتعاون في تدريب منسوبي وزارة التعليم على قراءة التقارير المناخية وفهم مضامينها.