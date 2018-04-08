مذكرة تفاهم بين الإتحاد السعودي للأمن السيبراني و«فيرتشو بورت»

وقَّع الإتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع شركة “فيرتشو بورت VirtuPort” المتخصصة في الأمن السيبراني، وذلك لتعزيز الجهود التعاونية بين الطرفين والخدمات ذات الصلة المتعلقة بالأمن السيبراني والبرمجة، تشمل الدراسات والإستشارات والتدريب.

ووقع مذكرة التفاهم بالنيابة عن المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة سعود بن عبدالله القحطاني، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومن الشركة الرئيس التنفيذي لـ “فيرتشو بورت” المهندس سامر عمر.

وتتضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين تنظيم مؤتمرات، وورش العمل، ومسابقات، وتوفير خطط تدريبية متعلقة بالأمن السيبراني.

كما اشتملت المذكرة على توفير بيئة تدريبية ملائمة لجذب وتطوير المواهب المحلية على حماية الأنظمة المدمجة والتحكم عن بُعد مثل أنظمة SCADA، وتنظيم مسابقات أمن سيبراني مرئية تستخدم أنظمة المحاكاة، بالإضافة إلى دعم وتوجيه المتخصصين والمطورين والمبتكرين في مجال تكنولوجيا المعلومات.

فيما تعمل شركة VirtuPort للأمن السيبراني وفق عدة خطوط رئيسة، من خلال أحداث وأنشطة الأمن السيبراني وفعاليات الهاكاثون، والأمن المعلوماتي الرقمي والخدمات والحلول الاستشارية الأمنية المعلوماتية.

وقد صرح المستشار رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة سعود القحطاني، بأن مثل هذه الإتفاقيات توفر فرصاً تدريبية وتطويرية لأعضاء الاتحاد تسهم في زيادة الوعي والمعرفة، وتقييم القدرات البشرية في مجال الأمن السيبراني.

فيما أشار الرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن العديد من الدراسات الاستقصائية الدولية تؤكد أن العجز في مجال الأمن السيبراني سيصل بين 2.5 – 3.5 مليون وظيفة شاغرة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2021.