مذكرة تفاهم بين جامعة جدة وغرفة مكة للتعاون في ريادة الأعمال والتدريب

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وقع معالي مدير جامعة جدة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ماهر بن صالح جمال اليوم.

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ريادة الأعمال والتدريب بين الطرفين.

وتهدف المذكرة إلى التعاون في عدد من المجالات المشتركة كالتدريب وتبادل الخبرات وتنظيم الفعاليات والندوات وورش العمل.

بالإضافة إلى التعاون في مجال رعاية المبدعين والموهوبين.

وبحث آليات توفير الفرص للمواهب في سوق العمل ودعمها .

كما تهدف إلى تنظيم ملتقيات دورية للتوظيف برعاية الطرفين والتعاون في تشجيع ودعم الترجمة والتأليف في مجال إدارة الأعمال .

وأكد مدير جامعة جدة الدكتور عبد الفتاح مشاط:-

أن هذه المذكرة تأتي في إطار سعي الجامعة لتوظيف كل عناصر النجاح لتحقيق رؤيتها المستقبلية التي تنطلق من رؤية المملكة .

2030 والتي تعتمد على توسيع مجالات التعاون والشراكات وتحقيق الجودة ودعم وتشجيع المواهب المبدعة.

وبحث آليات توفير الفرص الوظيفية في سوق العمل .

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة أن التعاون مع جامعة جدة يأتي في إطار المساهمة في تطوير وتدريب الكوادر الوطنية بالقطاع الخاص لدفع المسار التنموي بشكل عام .