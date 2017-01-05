مذكرة تفاهم بين (كبدك) وجامعة الملك سعود

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بريدة – البلاد

وافق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، على إعادة تشكيل وهيكلة لجنة التنمية السياحية في محافظة المذنب باعتماد 17 اسماً برئاسة محافظ المذنب.

من جهته أوضح محافظ المذنب المكلف سليمان التويجري، أن اللجنة تهدف إلى توحيد الجهود والتنسيق مع الشركاء من القطاعات الحكومية والخاصة لتطوير المنتجات والمقومات السياحية التي تحظى بها المذنب، والتنسيق المستمر مع مجلس المنطقة وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وأشار التويجري إلى أن العمل سيستمر- بإذن الله- وفق إستراتيجية التطوير بعيداً عن الاجتهادات، كما سيتم متابعة تنفيذها وتحديد أولوياتها, بالإضافة إلى القيام بعدد من المهام الأخرى المتعلقة بالتنمية السياحية المستدامة لمحافظة المذنب.

وأوضح أمين عام لجنة التنمية السياحية بمحافظة المذنب حمد محمد المطيري، أن التشكيل الجديد للجنة التنمية السياحية بالمذنب ضم كل من, محافظ المذنب سليمان بن محمد التويجري رئيساً للجنة، ورئيس البلدية المهندس عبداللطيف بن حمد الخطيب نائباً لرئيس اللجنة، ومدير التعليم سليمان بن عبدالله الطعيسي عضواً، ومدير فرع المياه ماجد بن سليمان الجارالله عضواً، ومدير فرع الغرفة التجارية عبدالرحمن بن محمد الشايع عضواً.

من جهة ثانية وقّع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد “كبدك” بمكتبه بالإمارة أمس, مذكرة تفاهم مشتركة بين الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد “كبدك”، وجامعة الملك سعود بالرياض.

وتهدف مذكرة تفاهم المشتركة التي وقعها سموه، ومعالي مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر من قبل الجامعة، إلى تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين فيما يخص أمراض الكبد ، والعمل المشترك فيما بينهما ودعم البحوث العلمية، وتوفير المتطوعين لتنظيم أنشطة وفعاليات الجمعية، إضافة إلى ترشيح سفراء للجمعية، وإقامة حملات تثقيفية لتوعية المجتمع بالخدمة الإنسانية الكبيرة, التي يقدمونها من خلال التبرع بالكبد، والبحث فيما يصب في مصلحة تطوير عمل جمعية “كبدك” للوصول إلى أهدافها الإنسانية، وتحقيق رؤيتها النبيلة.

وأعرب أمير منطقة القصيم عن سعادته بتوقيع المذكرة التي تعزز التعاون القائم بين جامعة الملك سعود والجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد “كبدك”، مباركاً للجميع توقيع المذكرة المشتركة التي وصفها بالخيرة، متمنياً أن تعود بالنفع على مرضى الكبد.

من جهته ثمن معالي مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، توقيع ورعاية سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد، مذكرة التفاهم المشتركة بين الجمعية وجامعة الملك سعود، لافتاً إلى أنه غير مستغرب من سموه مساندة الأعمال الخيرية، ودعم رسالة الجمعية بوجه خاص.

حضر التوقيع عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود فهد بن حمد القريني، ووكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والشراكة الطلابية بجامعة الملك سعود الدكتور محمد بن علي الصالح، ونائب مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء عبدالكريم بن علي الجاسر، ورئيس اللجنة التنفيذية الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد “كبدك” الدكتور فيصل بن عبدالكريم الخميس ، وأمين عام جمعية “كبدك” الدكتور خالد الخطاف ، وأعضاء الجمعية.