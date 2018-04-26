مذكرة تفاهم لتوفير الدعم التقني للاتحاد السعودي للأمن السيبراني

وقع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة DELL EMC، وذلك سعياً من الاتحاد إلى زيادة صناعة الابتكار التكنولوجي.

وتهدف المذكرة الى توفير الدعم التقني والفني للاتحاد من خلال تقديم حلول وخدمات تقنية تسرع من عملية التحول الرقمي.

و تُعد شركة Dell EMC أحد أبرز الموردين في مجال البنية التحتية للمعلومات التي تركز على التحول الرقمي والحوسبة السحابية وتقنيات البيانات الضخمة.

وهدفت المذكرة إلى توفير الشركة للخدمات ذات الصلة والاستشارات والمنتجات والتدريبات التقنية للاتحاد من خلال المشاركة في تنظيم المسابقات والفعاليات وورش العمل والأنشطة العامة في مجال الأمن السيبراني والبرمجة. كما ستقدم الشركة جميع إمكانياتها في الوصول المهتمين المبتكرين لاختيار منتجات شركة Dell EMC وتراخيص برامجها وأدواتها والموارد الأخرى لها من أجل الاستخدام الأكاديمي.كما هدفت المذكرة إلى جانب رئيسي وهو تجهيز معمل تدريبي وبيئة تدريب ملائمة لجذب وتطوير المواهب المحلية في مجالات الأمن السيبراني والبرمجة .

ووقع مذكرة التفاهم نيابة عن معالي المستشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومن جانب شركة DELL EMC، عبدالعزيز الدهيبي مدير الشركة في الرياض.

وأوضح معالي المستشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأستاذ سعود بن عبدالله القحطاني أن هذه الاتفاقية مع شركة DELL EMC ستكون إحدى الإضافات المتميزة للاتحاد لكون الشركة تتمتع بخبرة عريقة في مجال أمن المعلومات والبنية التحتية والحوسبة السحابية التي من شأنها أن تقدم للاتحاد الحلول المبتكرة والمناسبة.

من جهته أوضح مدير شركة DELL EMC في الرياض أن هذه المذكرة ستسهم في دعم وتوجيه المتخصصين المحليين في مجال تكنولوجيا المعلومات والمطورين والمبتكرين الذين لديهم اهتمام بمجالات تخصص كلا الطرفين.