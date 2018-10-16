مذكرة تفاهم لرفع التوطين في المياه الوطنية

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

وقعت شركة المياه الوطنية وشركة الإلكترونيات المتقدمة أمس مذكرة تفاهم تدعم اقتصاديات الناتج المحلي وتحقيق التنمية في الصناعات والمحتوى المحلي وتعزيز الاستثمار مع القطاع الخاص لدعم مبادرات برنامج التحول الوطني 2020.

وتهدف المذكرة إلى دعم نظم حلول القياس لزيادة نسب التوطين في مجالات التطوير والتصنيع المتعلقة بعدادات المياه الذكية وأنظمتها والجوانب المتعلقة بالبرمجيات والدعم الفني الخاصة بها، بالإضافة إلى تأسيس مراكز للتعاون البحثي. جاء ذلك خلال مشاركة الطرفين في فعاليات معرض جيتكس 2018م في مدينة دبي الإماراتية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي أن المذكرة تمثل أنموذج عمل للاستفادة من الحلول التطويرية الحديثة في نظم العدادات الذكية وإدارتها بناء على المعرفة التقنية والمهارة البرمجية التي ستقدمها شركة الالكترونيات المتقدمة، مشيراً إلى أن المذكرة ستدعم تحسين متطلبات وأداء شركة المياه الوطنية.

من جانبه قال المهندس عبد العزيز بن عبدالله الدعيلج الرئيس التنفيذي لشركة الالكترونيات المتقدمة: نحن فخورون بتوقيع هذه المذكرة مع شركة المياه الوطنية ونتطلع لبناء المزيد من علاقات التعاون المشترك معها، كونها شركة رائدة في مجال استخدام أحدث تقنيات المياه، وحريصة على إدخال التقنيات المتطورة في خدماتها.