مذكرتا تفاهم بين الحرس الوطني ومدينة الملك عبدالعزيز

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الرياض – البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني بمكتبه بالوزارة أمس, صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وتم خلال الاستقبال توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الحرس الوطني ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للتعاون في مجال أنظمة الأقمار الصناعية والقيادة والسيطرة والمجالات المرتبطة بها،

حيث تأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز الاحتياجات العسكرية بالتقنيات الحديثة المتطورة والاستفادة من إمكانات مراكز أبحاث المدينة من خلال تقديم الاستشارات وتطوير برامج تحليل الإشارات اللاسلكية والبرامج المساعدة.

وأعرب سمو وزير الحرس الوطني عن تطلعه لتحقيق أهداف هذا التعاون انطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تطوير القوات العسكرية في شتى المجالات والاستفادة من القدرات والخدمات التي تقدمها المدينة.

بدوره عبر سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد عن سعادته بتوقيع المذكرة التي من شأنها رفع مستوى التعاون بين الطرفين.