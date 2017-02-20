مرافقة الأمن لأحد مشاهير (قناة بداية) تثير استياء السعوديين

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أثار مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، استياء السعوديين من وجود عناصر من الأمن ترافق أحد مشاهير قناة بداية المثيرة للجدل.

وقال النشطاء، عبر تفاعلهم مع هاشتاج “#رجل_الامن_يحرس_مشاهير_بدايه“، إن مثل هذا الشخص ليس جديرا بالحراسة، فيما تهجم كثيرون على قناة بداية وإصرارها على إثارة الجدل في السعودية بين الفينة والأخرى،

بينما دافع فريق ثالث عن الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو وهو يسير مزهوا.وعبر مثقفون سعوديون عن إزعاجهم من هذا الفيديو، وتوقيت نشره.