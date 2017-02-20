العدد 21851 20 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

مرافقة الأمن لأحد مشاهير (قناة بداية) تثير استياء السعوديين

0 تعليق 22 مشاهدة
مرافقة الأمن لأحد مشاهير (قناة بداية) تثير استياء السعوديين
شارك عبر واتساب

أثار مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، استياء السعوديين من وجود عناصر من الأمن ترافق أحد مشاهير قناة بداية المثيرة للجدل.

وقال النشطاء، عبر تفاعلهم مع هاشتاج “#رجل_الامن_يحرس_مشاهير_بدايه“، إن مثل هذا الشخص ليس جديرا بالحراسة، فيما تهجم كثيرون على قناة بداية وإصرارها على إثارة الجدل في السعودية بين الفينة والأخرى،

بينما دافع فريق ثالث عن الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو وهو يسير مزهوا.وعبر مثقفون سعوديون عن إزعاجهم من هذا الفيديو، وتوقيت نشره.

الوسوم:

التصنيف: الديجتال

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق