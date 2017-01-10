مراكز الأحياء بجدة تنظم ملتقى (مجتمعي مسؤوليتي) الثاني (كن قدوة)

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جدة – عبدالهادي المالكي

تحت شعار “كن قدوة”، تنظم جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة ملتقى “مجتمعي مسؤوليتي الثاني” وذلك بمركز حي الصفا النموذجي، ويأتي بالتزامن مع فعاليات مشروع مكة الثقافي “كيف نكون قدوة؟”.

وأوضح الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة المهندس حسن بن محمد الزهراني، أن ملتقى “مجتمعي مسؤوليتي” يأتي ضمن فعاليات مشروع مكة الثقافي “كيف نكون قدوة؟” والذي أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة الكرمة، وحث جميع الجهات بالمنطقة للمشاركة بمبادرات وفعاليات، تحقق أهدافه وشعاره السنوي.

وبيّن الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة ، أن ملتقى “مجتمعي مسؤوليتي” يأتي تنفيذاً لتوجيهات أمير المنطقة، حيث أطلقت الجمعية سلسلة ملتقيات “مجتمعي مسؤوليتي” والذي يعتبر ملتقى شبابيا جماهيريا؛ يسعى للتعريف والتوعية بقيمة المسؤولية الاجتماعية، والتحفيز لها وزيادة الدافعية الإنتاجية الاجتماعية لدى شباب المجتمع؛ لخدمة دينهم ووطنهم ومجتمعهم، مبيناً أن الملتقى يستهدف مشاركة أكثر من 600 شاب في مختلف الفعاليات.

وأضاف الزهراني، أن الملتقى تنظمه جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة بشراكة استراتيجية مع مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية؛ بهدف بناء وتعزيز ثقافة العطاء والمسؤولية الاجتماعية وجدانياً ومعرفياً، إلى جانب نقل خبرات وتجارب الضيوف في بناء المشاريع التطوعية بشكل احترافي، وتعزيز الجانب السلوكي الإيجابي لدى الشاب في مجتمعه، فضلاً عن استثمار الشباب لأوقاتهم بما يفيدهم وينمي قدراتهم، مبيناً بأن الملتقى يستهدف الشباب في المرحلة الثانوية والجامعة بشكل عام.

وأعرب الزهراني عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة مكة المكرمة لدعمه المتواصل واللامحدود للجمعية، كما قدم خالص الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة لدعمه المتواصل للجمعية وبرامجها.

يذكر أن جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة، تعمل على تكوين علاقة إيجابية بين الفرد ومحيطه الذي يعيش فيه، وتشجيع مشاركة السكان في جهود تنمية المدن وتطويرها والمحافظة على مكتسباتها ومنجزاتها وتنمية وتعميق الشعور بالولاء والانتماء للوطن، وتهدف الجمعية لنشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة بين أفراد الحي ومن ثم المجتمع والمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية وإحياء دور التواصل الاجتماعي والعلاقات الإيجابية بين أفراد الحي، ومن ثم المجتمع والاستفادة من ذوى القدرات المختلفة لزيادة فاعلية وقدرات أفراد المجتمع، إلى جانب رفع روح المواطنة بين شرائح المجتمع المختلفة، وملء أوقات الفراغ فيما يعود بالنفع على المجتمع، والتفاعل مع احتياجات الحي وطرح الحلول المناسبة، وتقديم الاقتراحات اللازمة وصولاً إلى حي نموذجي يسوده التكافل الاجتماعي والمحبة والإخاء. وقد شارك في الملتقى الأستاذ عبدالله العليان مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة جدة، ونخبة من الضيوف المميزين.