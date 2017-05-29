مراكز التأهيل النسائية في الرياض تحتفل بختام أنشطتها

الرياض – البلاد

احتفلت مراكز التأهيل النسائية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بختام انشطتها السنوية لفئاتها المشمولة بالرعاية من ذوي الإعاقة وذلك بإقامة مجموعة من الفعاليات الداخلية المتنوعة .

وقد تضمنت الفعاليات التي نظمها”مركز التأهيل بالملز والرعاية النهارية بالقدس ووحدة التربية الخاصة بحي القدس وتأهيل الإناث بالدرعية” العديد من الفقرات المسرحية والإنشادية والمسابقات الثقافية والترفيهية والعروض التعريفية بخدمات المراكز واهم الأنشطة التي تم تنفيذها خلال العام إضافةً الى مسيرات التخرج وتنظيم بعض الأركان التعليمية والتفاعلية المصاحبة بمشاركة بعض الفرق والمجموعات الخارجية المتعاونة مع المراكز مثل مجموعة دار الشرق لتحفيظ القرآن ومجموعة ارتقاء التطوعية ،كما تم خلال هذه الاحتفالات تكريم جميع القائمين على البرامج والأنشطة في المراكز والجهات الخارجية المشاركة وتوزيع الجوائز والهدايا على الناجحين والناجحات .

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