مرتضى: كهربا ليس للبيع

إعداد- محمود العوضي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن اتخذ قرارًا بالإبقاء على محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب الفريق، وعدم بيعه، أو إعارته لحاجة الفريق إلى جهوده خلال الفترة المقبلة. وأوضح منصور في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، أنه على اللاعب الالتزام في تدريبات الفريق، لأن النادي قرر الاستفادة من إمكاناته، وعدم بيعه. وأضاف منصور: أي لاعب سيحتاجه المدرب سيبقى مع الفريق، ولن يرحل، فالقرار الأول والأخير للمدرب البرتغالي إيناسيو. كما قرر مرتضى منصور خصم 200 ألف جنيه من “كهربا”؛ بسبب غيابه عن المران أمس، ومثلها في حالة غيابه أي يوم آخر عن التدريبات. وانتقد رئيس الزمالك، ظهور اللاعب في أحد برامج المقالب الشهيرة، مؤكدا أن أي لاعب يريد الظهور في برنامج، عليه أن يحصل على إذن من المجلس.

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