مرتضى منصور: انضمام كهربا للأهلي وارد

شارك عبر واتساب

إعداد- محمود العوضي

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، عن تفاصيل مهمة توضح مستقبل اللاعب محمود كهربا مع نادي الاتحاد.

وقال مرتضى منصور: إن سعر محمود كهربا غير مبالغ فيه بالمرة، وأن صديقه منصور البلوي سبق وأن أحضر لاعبين بأرقام فلكية، عندما كان رئيساً لنادي الاتحاد،

وأضاف: إن محمود عبد المنعم كهربا لاعب يتمتع بالذكاء والموهبة، وهو لاعب نادر هذه الأيام، ويستحق كل مبلغ يدفع فيه، مؤكداً أنه لا يقل في موهبته عن النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي روما الإيطالي.

واستطرد قائلاً: إن الأولوية في التعاقد مع كهربا لنادي اتحاد جدة، ثم أهلي جدة لتعود اللاعب على مناخ وجمهور عروس البحر الأحمر،

مشيراً إلى عروض من أندية كثيرة خليجية وعربية للحصول على خدمات اللاعب، وأن هناك عروضاً إماراتية دون التطرق إلى التفاصيل.