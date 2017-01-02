مرتضى منصور يصدم الاتحاديين ب40 مليونا

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متابعة – وليد جاد

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري من خلال تصريحات فضائية لعدد من القنوات المصرية انه لن يتنازل نهائيا للاتحاديين بلاعب فريقه المعار لموسم واحد محمود عبد المنعم ( كهربا ) الا في حال تحويل العميد مبلغ ٤٠ مليون يورو لصالح حساب ناديه.

وأرجع منصور ذلك بسبب احتياج الفريق الماس لخدمات كهربا في الموسم المقبل ووصف خروجه من القلعة البيضاء بالخسارة الفادحة التي طرأت على فريق الزمالك تحديدا في هذا الموسم هذا وقد طالب الاتحاديين بضرورة كسب خدمات اللاعب و نقله بشكل نهائي لفريقهم نظرا للمستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب لفريقه الحالي خصوصا و أنه لاعب مهاري و قادر على الصناعة و التسجيل خصوصا و انه بدأ ينسجم بشكل فعال مع مهاجم الفريق احمد العكايشي ، أما فيما يخص المبلغ الذي طلب المستشار مرتضى منصور قالت الجماهير الاتحادية ان مبلغ ٤٠ مليون يورو يجلب لنا افضل اربعة جانب على المستوى القاري و ان مرتضى بالغ في السعر الذي وصفوه بالمبلغ الخيالي وغير المنطقي .