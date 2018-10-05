الرياضة

مرتضى منصور يصل إلى الرياض

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time23 / محرم / 1440 هـ       5 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

وصل ظهر اليوم الجمعة إلى الرياض رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور ، وذلك لحضور مباراة السوبر السعودي المصري على كأس فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي ستجمع فريقه بنظيره الهلال يوم غدٍ السبت.

وكان في استقبال رئيس نادي الزمالك وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة الأستاذ عبدالإله بن سعد الدلاك، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ قصي بن عبدالعزيز الفواز والرئيس التنفيذي لنادي الهلال المهندس طارق التويجري وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، إلى جانب نائب السفير المصري في المملكة الأستاذ محمد ضياء، والقنصل العام الأستاذ هاني صلاح.

ibrahim

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