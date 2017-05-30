مرتضى يعاقب كهربا بنصف مليون

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جدة- البلاد

أقر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، غرامة مالية على محمود عبد المنعم “كهربا”، قدرها نصف مليون جنيه؛ بسبب مشاركته في برنامج المقالب “رامز تحت الأرض”. وقد عاد كهربا إلى صفوف الزمالك، بعد رحلة إعارة إلى الاتحاد، ولكنه لن يشارك مع الزمالك قبل فتح باب القيد. ويرفض مرتضى منصور رئيس النادي، بيع محمود كهربا، بأقل من 15 مليون دولار، أو 5 ملايين دولار في حالة الإعارة. وكان مرتضى منصور قد وقع غرامة قدرها 100 ألف جنيه منذ أيام، على نفس اللاعب؛ بسبب ظهوره في أحد البرامج، دون الحصول على إذن من مجلس الإدارة. ويرفض اللاعب التعليق على العقوبات الموقعة عليه؛ حتى لا يدخل في صدام مع مرتضى منصور، وإن كان قد أكد لبعض المقربين منه، أنه تم تصوير برنامج المقالب وقتما كان لاعبًا في صفوف الاتحاد، وبالتالي فليس من حق الزمالك معاقبته.