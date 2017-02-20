مرسي: مبارياتنا المتبقية (كؤوس)

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مكة المكرمة- البلاد

أكد رئيس نادي الوحدة هشام مرسي، أن فريقه سيقاتل خلال ما تبقى من مباريات للفريق في دوري جميل للمحترفين؛ من أجل البقاء في المسابقة. وقد حقق فريق الوحدة انتصاراً كبيراً على نظيره الاتفاق، لحساب الجولة رقم 19 بهدفين مقابل هدف واحد.

وأشار مرسي، عقب الفوز على الاتفاق إلى أن الوحدة سيقاتل في المباريات السبع المتبقية له في دوري جميل، وسنتعامل معها على أنها مباريات كؤوس. وأكمل: أوجه الشكر للاعبين والجهازين الفني والإداري على المجهود، والمباراة الكبيرة التي قدموها، ولا يزال أمامنا الكثير حتى نهاية الموسم.

واعترف مرسي بوجود ضغط نفسي على لاعبي فريقه رغم التقدم 2-1 فيما تبقى من مباريات، مضيفاً: كنا نخشى أن ينتهي اللقاء مثل مباراة النصر التي تقدم فيها الفريق 1-0، قبل أن يفوز النصر 2-1 في الدقائق الأخيرة. ويحتل الوحدة المركز الثاني عشر في ترتيب أندية دوري جميل برصيد 16 نقطة.