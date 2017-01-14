مرشحة للرئاسة الفرنسية في برج ترامب

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نيويورك -رويترز

شوهدت ماري لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني الفرنسي في برج ترامب بمدينة نيويورك لكن متحدثا باسم الرئيس المنتخب دونالد ترامب قال إنها لم تجتمع معه أو مع فريقه.

وقال المتحدث باسم الفريق الانتقالي شون سبايسر “لا اجتماعات مع أحد. إنه مبنى عام.”

وقال شاهد من رويترز إن لوبان التي يتبنى حزبها آراء مناهضة للمهاجرين وللاتحاد الأوروبي شوهدت في مصعد بالمبنى يوم الخميس. وذكر تقرير لممثل وسائل إعلام إنها شوهدت في وقت سابق في المبنى مع ثلاثة رجال وامتنعت عن الإفصاح عن سبب وجودها هناك.

وحددت رويترز أن الرجال الذين كانوا مع لوبان هم لوي أليو شريكها ونائب رئيس الجبهة الوطنية ولودوفيك دو دان مستشارها للشؤون الدولية ورجل الأعمال الإيطالي جورج لومباردي وهو صديق لترامب ويعيش في برج ترامب.

وتكافح لوبان المتوقع أن تخسر في جولة إعادة أمام منافسها المحافظ رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون في انتخابات مايو أيار الماضي لجمع أموال لحملتها.

وأكدت حملتها أن الزيارة التي تستغرق عدة أيام إلى نيويورك تتسم بطابع شخصي.