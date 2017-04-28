مركز الأمل بمكة المكرمة يحتفي بيوم التوحد

شارك عبر واتساب

مكة المكرمة – البلاد

احتفى مركز الأمل للرعاية النهارية لذوي الاحتياجات الخاصة بمكة المكرمة، باليوم العالمي للتوحد بعنوان ” الاستقلالية الذاتية”، وذلك بمقر المركز بحي النوارية بالعاصمة المقدسة .

وأوضحت مديرة المركز ولاء خاطر أن هذه الفعاليات تهدف إلي فتح نوافذ الأمل لأولياء أمور أطفال التوحد لهذه السنة وأن تكون المشاركة فعالة من خلال إنجاز عمل معين في كل ركن من هذه الأركان وبعدها تأخذ هذه الأعمال طريقها لركن إنجاز اللحظة، وبذلك يتم تحقيق هدف الفعالية في إشراك هؤلاء الأطفال في الأنشطة المختلفة.

وبينت أن فقرات الفعاليات تركز على تثقيف الحضور بطرق عمليه غير مباشره كعرض لجلسات فرديه لثلاثة أطفال من ثلاث مراحل يتبين من خلالها اختلاف مستوى الأطفال الثلاثة حسب مراحلهم، إضافة إلى المهارات التي تعطى لكل مرحله ليعي الجميع الاختلاف في المراحل داخل المراكز .

وأكدت خاطر أن المركز يحرص على فتح نافذة أمل لهؤلاء الأطفال وأولياء أمورهم من خلال الاحتفال باليوم العالمي للتوحد في كل عام لجذب الانتباه نحو أهمية تطوير قدرات التشخيص والوعي بالمشكلة ومساعدة من يعانون من التوحد على تحسين ظروفهم المعيشية وحصولهم وذويهم على الدعم الاجتماعي والنفسي .

وقدم خلال الاحتفاء عدد من الفقرات منها عرض للوسائل التعليمية المبتكرة من معلمات المركز وتجهيز غرفه أعدت كعالم لأطفال التوحد بعنوان ” لطفاً هذا عالمي “، إضافة إلى تقديم ندوة بعنوان ” هذا عالمي فتقبلوني .