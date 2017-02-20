مركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال يشرح جائزته وأهدافه

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جدة – عبد الهادي المالكي

عرّف مركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال بجائزته وأهدافه من خلال مشاركته في مباراة الأهلي والنصر التي أقيمت بملعب الجوهرة في جدة ، التي دشنها ودشن موقعها الإلكتروني صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الشهر الماضي بجوائز تبلغ قيمتها مليون ريال , وتستمر إلى شهر أكتوبر القادم .

وأفاد مدير مركز الأمير خالد الفيصل للإعتدال الدكتور الحسن آل المناخرة أن الجائزة تأتي مقسمة على ثلاثة مجالات تتمثل في المحتوى الإعلامي ، والمحتوى المعرفي ، والشراكات المجتمعية، لتقدم حافزاً مهماً للإبداع في مجال الاعتدال , ومكافحة التطرّف بكافة أشكاله في المملكة والوطن العربي ,

مشيراً إلى أن الجائزة نبعت من فِكر سمو أمير منطقة مكة المكرمة , ورؤيته في بناء الإنسان وتنمية المكان وتحقيق الإنجاز والتميز والإبداع فيهما ، ونظريته التي عنوانها : « لا للتطرف ، لا للتكفير ، لا للتغريب ، نعم للاعتدال في الفكر والسياسة والاقتصاد والثقافة ، إنه الدين والحياة ، إنه الإسلام والحضارة ، إنه منهج الاعتدال السعودي .

وبين الدكتور آل المناخرة أن مشاركة المركز في حضور هذه المباراة الجماهيرية المهمة ينطلق من استهداف فئة الشباب بالدرجة الأولى , وتشمل قضايا الاعتدال في المجال الفكري والسلوكي , ونبذ التطرف بكافة أشكاله ، لافتاً النظر إلى أن هناك حملة يقوم بها المركز للتعريف بالجائزة , وإشراك جميع فئات المجتمع في التنافس عليها وخاصة ان مجتمعنا المسلم الذي يدعم توجه الاعتدال , ويعتبره أحد اساسياته التي يقوم عليها .