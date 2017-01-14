مركز الاستشارات الوقفية بأبها يدشن خطته الاستراتيجية

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ابها- مرعي عسيري

دشن مركز الاستثمار الأمثل للدراسات والاستشارات الوقفية والوصايا بأبها الخطة الاستراتيجية للمركز وذلك بحضور الشيخ سعد بن سعيد الحجري المشرف العام على فرع الرئاسة العامة وعضو الإفتاء بمنطقة عسير.

وبدئ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ إسماعيل عواض ومن ثم ألقى رئيس مجلس إدارة المركز د.عبدالله آل عضيد كلمة شكر فيها الشيخ سعد بن سعيد الحجري والحضور الكرام على تشريفهم الحفل ، سائلاً الله عز وجل أن تكون هذه الخطة بداية موفقة تُسهم في الرقي بمستقبل المجال الوقفي ؛ وفق الرؤى والتوجهات الوطنية المنبثقة من قيمنا الإسلامية والمتمسكة بالوحيين.

ثم دشن الشيخ د.سعد بن سعيد الحجري خطة المركز واستعرض مستشار المركز مراحل إعداد الخطة ونتائجها.

وبعد ذلك ألقى الشيخ سعد بن سعيد الحجري كلمةً شكر فيها القائمين على المركز على جهودهم التي يبذلونها في سبيل الارتقاء بالمركز على مستوى المنطقة، والتي ستسهم بشكل فعال في تطوير العمل الخيري الوقفي بما يتناسب مع خطة 2030 للمملكة.