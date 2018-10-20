محليات

مركز التأهيل الشامل للإناث يحتفي بيوم الغذاء العالمي

كتبه Gamal salehaccess_time8 / صفر / 1440 هـ      20 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – سالم بكوش

احتفى مركز التأهيل الشامل للإناث بجدة بيوم الغذاء العالمي حيث اشتمل البرنامج على محاضرتين للأستاذة حنين عسيري بعنوان أهمية تناول الغذاء الصحي والأستاذة إسراء البقمي بعنوان التغذية السليمة.

كما تم تقديم عرض لدور المملكة الفاعل متمثلا في مبادرة حكومتنا الرشيدة لتنفيذ مشروع الأمن الغذاء الدولي .. وعرض مرئي عن الاسراف في إهدار الطعام…اختتم الحفل بجولة للتعرف على مشاركة جميع أقسام المركز من خلال ركن خاص بالمناسبة .وفي نهاية اللقاء شكرت مديرة المركز الأستاذة عزيزة الشهري المشاركين والقائمين على البرنامج

يذكر أن الحفل أعده ونفذه قسم التغذية بالتعاون مع فريق عمل قسم البرامج والأنشطة بالمركز .

Gamal saleh

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