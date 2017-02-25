مركز التأهيل الشامل للذكور بالرياض يستقبل وفدا من دار التوجيه الاجتماعي
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استضاف مركز التأهيل الشامل للذكور بالرياض وفدا من دار التوجيه الاجتماعي ضم إداريين وأخصائيين وعدد من الأبناء .
وتجول الوفد خلال زيارتهم في جميع أقسام المركز الإدارية والاجتماعية والطبية.
وشملت وحدة العناية ، وصالة العلاج الطبيعي ، وصالة العلاج بالعمل.
واطلعوا على مايُقدم لذوي الاعاقه من خدمات ورعايه .
كما زار الوفد صالة العروض المرئية وصالة الألعاب الرياضية .
وشاركوا مع نزلاء المركز في برنامج ترفيهي تخلله ممارسة بعض الألعاب والهوايات المختلفة وسط سعادة غامرة من الجميع .
وتأتي هذه الزيارة ضمن البرامج والأنشطة الاجتماعية لدار التوجيه المشتملة على زيارات للدور والمراكز الإيوائية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض.
لتبادل الخبرات ، ولإطلاع أبناء الدار على الخدمات المقدمة للمشمولين بالرعاية.
التصنيف: محليات
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