مركز التأهيل الشامل للذكور بالرياض يستقبل وفدا من دار التوجيه الاجتماعي

شارك عبر واتساب

استضاف مركز التأهيل الشامل للذكور بالرياض وفدا من دار التوجيه الاجتماعي ضم إداريين وأخصائيين وعدد من الأبناء .

وتجول الوفد خلال زيارتهم في جميع أقسام المركز الإدارية والاجتماعية والطبية.

وشملت وحدة العناية ، وصالة العلاج الطبيعي ، وصالة العلاج بالعمل.

واطلعوا على مايُقدم لذوي الاعاقه من خدمات ورعايه .

كما زار الوفد صالة العروض المرئية وصالة الألعاب الرياضية .

وشاركوا مع نزلاء المركز في برنامج ترفيهي تخلله ممارسة بعض الألعاب والهوايات المختلفة وسط سعادة غامرة من الجميع .

وتأتي هذه الزيارة ضمن البرامج والأنشطة الاجتماعية لدار التوجيه المشتملة على زيارات للدور والمراكز الإيوائية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض.

لتبادل الخبرات ، ولإطلاع أبناء الدار على الخدمات المقدمة للمشمولين بالرعاية.