مركز التنمية الاجتماعية بمكة يستعرض إنجازاته

جدة-عبدالهادي المالكي

استعرض مركز التنمية الاجتماعية التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة إنجازاته خلال الربع الأول من العام الحالي 1439هـ والتي تضمنت برنامج مهارات الاستقرار الأسري وبرنامج مهرات التفكير الإبداعي والمشاركة بمعرض تعريفي في حفل جمعية التنمية الأسرية بمكة المكرمة كذلك برنامج المكياج فن واتقان واجتماع الشراكة المجتمعية بالشؤون الصحية والاحتفال باليوم الوطني .

وقام المركز بحملة تطعيم منسوبي المركز ضد الانفلونزا الموسمية وبرنامج توعوي (Breast Cancer) بالإضافة الى غيرها من الأعمال التي تم إنجازها خلال تلك الفترة.

الجدير بالذكر أن المركز تأسس عام ١٣٨٢هـ وهو جهة حكومية يتولى الإشراف على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات التعاونية ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية ومراكز الإرشاد الأسري ومراكز ضيافة الأطفال الأهلية وتنفيذ البرامج التنموية بما يتوافق مع رؤية ٢٠٣٠.