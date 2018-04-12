مركز التواصل الحكومي يطلق منصة الإعلام الرقمي بـ 3 لغات

أطلق مركز التواصل الحكومي اليوم منصة الإعلام الرقمي “www.SaudiDigitalMedia.com”، لتوثيق العمل الإبداعي الرقمي للأجهزة الحكومية؛ وإبراز جهودها ونشر الرسالة الإعلامية للمملكة محلياً ودولياً، وتقديم العمل الإعلامي الحكومي تحت منصة واحدة بقالب احترافي.

وتم تدشين الموقع بثلاث لغات مبدئيا وهي: العربية، والإنجليزية، والفرنسية.

ويتزامن إطلاق المنصة مع الزيارات الخارجية التي يقوم بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-.

وقال مدير عام مركز التواصل الحكومي المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة الإعلام الدكتور عبدالله المغلوث، إن المنصة «إحدى المبادرات الرقمية التي أطلقها مركز التواصل الحكومي، بدعم وتوجيه من معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، الحريص على تطوير العمل الإعلامي الرقمي في المملكة»، مبيناً أنها تهدف إلى «توثيق العمل الإبداعي الرقمي للأجهزة الحكومية والقطاعات التابعة لها، وستخضع دائما للتطوير والتحديث اليومي»، مضيفاً أنها البذرة الأولى لتوثيق الأعمال الإبداعية وإتاحتها للمتلقي بيسر وسهولة، وستنطلق منها برامج متميزة تشارك فيها الأجهزة الحكومية بمنصاتها المختلفة، وستتاح من خلالها الأعمال الرقمية بأحجام قابلة للتحميل والاستخدام.

وأشار الدكتور المغلوث إلى العمل على رصد كل ما يخص الأعمال الإبداعية الرقمية في المملكة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الأجهزة الحكومية والصحف المحلية والدولية، وما يتم نشره من صور وفيديو وغرافيكس وفق آليات وأدوات رصد متقدمة، مقدماً شكره إلى جميع الجهات التي تعاونت في سبيل إنجاح هذه المبادرة. وسيتم نشر مزيد من التفاصيل المتعلقة بالمنصة على حساب مركز التواصل الحكومي في تويتر (@CGCSaudi)

ويسعى المركز إلى رفع كفاءة الجانب الإعلامي في الأجهزة الحكومية لمواكبة التحول الذي تعيشه المملكة من خلال دعم إطلاق منصات رقمية، وإصدارات تسلط الضوء على أبرز المشاريع التنموية التي تصب في إطار رؤية 2030، إلى جانب تطوير المنصات الرقمية الخاصة بالأجهزة الحكومية، وتدريب وتأهيل مجموعة من الكوادر الإعلامية الوطنية من خلال دورات إعلامية متخصصة داخلياً وخارجياً؛ للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الاتصال والتواصل الحكومي.