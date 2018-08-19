مركز التواصل الحكومي يوفر أكثر من ألف مادة على بوابة الحج الإعلامية

مكة المكرمة- البلاد

بينما يستعد العالم الإسلامي لبدء مناسك الحج اليوم وهو يوم التروية، يكمل مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام جهوده لتغطية موسم حج 1439هـ ، وتتمثل هذه التغطية في الموقع الرسمي (بوابة الحج الإعلامية) وعنوانها ‏https://hajj.media.gov.sa/ ،

حيث لا يقتصر الموقع على تغطية “الأخبار” في القسم الخاص بها، بالرغم من أن التقارير الإخبارية تُرفع على مدار الساعة؛ إلا أنه أيضًا يهتم بالقصص الإنسانية، ويحدد قسمًا كاملًا لها، من خلال قسم “القصص” يُنشر محتوىً لم يكن على الإنترنت سابقًا، كرسالة (مالكوم إكس) الشهيرة التي لم تكن منشورةً بالعربية من قبل، وقصة حج من يُزعم أنه أغنى رجلٍ في التاريخ الإمبراطور المالي مانسا موسى، وقصة حج الكاتب محمد أسد للمرة الأولى.

وفي الموقع كذلك قسم معنون بـ”أرقام في الحج”، وهو معني بجمع كل بيانات الحج الرقمية وتلخيصها، للقراء والصحفيين على حد سواء، وهذا ليس القسم الوحيد الذي يخدم الصحفيين، حيث يمكنهم الاستفادة من “مركز الفيديو” و”ألبوم الصور” للحصول على وسائط متعددة عالية الجودة بدون أي قيود نشر، أضف إلى ذلك قسم “الإنفوجرافيكس”، و”المقابلات”، و”المقالات”، و”المبادرات”، لتحصل على أكثر من ألف مادةٍ منشورة، باللغتين العربية والإنجليزية، قبل بداية مناسك الحج.

خدم الموقع أكثر من 100 صحفي خلال العشرة الأيام الماضية، كل هذا يأتي ضمن جهود المملكة المستمرة لخدمة الحجاج، وكل العالم الإسلامي في هذا الشهر الحرام.

من جهة أخرى أعلن مركز التواصل الحكومي والدولي أن المنظومة الإعلامية المتكاملة وهي : ” وزارة الإعلام – مركز التواصل الحكومي- مركز التواصل الدولي- بوابة الحج الإعلامية ” قامت ببث ” 626 ” مادة إعلامية عبر العديد من قنوات النشر التواصلية بست لغات وذلك بالتنسيق مع عدد من الوسائل الإعلامية الداخلية والدولية وذلك خلال الفترة من 4 وحتى 6 من شهر ذي الحجة الحالي .

وأوضح المركز في تقرير له أمس أنه يقوم بمساندة الإدارات الإعلامية في الأجهزة الحكومية لأداء رسالتها، ومواكبة المناسبات لتحظى كل مناسبة بما تستحقه من اهتمام، لينال موسم الحج جهدا منقطع النظير لكي تظهر المملكة العربية السعودية قدرتها على نقل الحي العالمي إلى العالم أجمع، وفق ما توصلت إليه أحدث الأساليب التقنية الحديثة.

وأفاد المركز في تقريره لليوم السادس من شهر ذي الحجة 1439هـ الموافق 16 / 8 / 2018م أن المنظومة الإعلامية المتكاملة قامت ببث ” 235″ مادة إعلامية عبر 19 قناة نشر تواصلية، بست لغات : ” العربية، والإنجليزية، والأوردية، والملاوية، والفرنسية، والألمانية ” بالتنسيق مع الوسائل الإعلامية الداخلية والدولية، وكذلك التنسيق مع 40 جهة حكومية من الجهات المشاركة في حج هذا العام.

ووفقا للتقرير ، فقد جاءت التفصيلات الإحصائية على النحو الآتي:

وزارة الإعلام : صور واحدة، “3” رسوم أنفوجرافيك، مقاطع الفيديو ” اثنان ” ، الإجمالي ” 6 ” مواد منشورة.

بوابة الحج الإعلامية : ” 59 ” صورة، “8” رسوم أنفوجرافيك، “9” مقاطع فيديو،”80″ مادة صحفية، الإجمالي “156” مادة منشورة.

مركز التواصل الحكومي : ” 3 ” مقاطع فيديو، الإجمالي “3” مواد منشورة.

مركز التواصل الدولي : “9” صور، الإجمالي ” 9 ” مواد منشورة.

حسابات التواصل الاجتماعي للحج : ” 21 ” رسوم أنفوجرافيكية، 4 مقاطع فيديو، 36 مادة صحفية، الإجمالي 61 مادة إعلامية منشورة.

ووفق الرصد للتقرير اليومي لمركز التواصل الحكومي والدولي، فقد جاءت كما يلي:

وزارة الإعلام : التفاعل 972، عدد مشاهدات المواد المرئية 2000، عدد المشاهدات 39503، عدد الجهات المستفيدة 2.

بوابة الحج الإعلامية : التفاعل 10445، عدد مشاهدات المواد المرئية 25300، عدد المشاهدات 263563، عدد الجهات المستفيدة 8.

مركز التواصل الحكومي : التفاعل 27311، عدد مشاهدات المواد المرئية 131118 ،عدد المشاهدات 274978، عدد الجهات المستفيدة 2.

مركز التواصل الدولي : التفاعل 2347، عدد مشاهدات المواد المرئية 1809، عدد المشاهدات 51375.

حسابات التواصل الاجتماعي للحج: التفاعل ؛ معدل البقاء على الصفحة 1:36، وعدد المشاهدات 11846،وعدد الجهات المستفيدة 16، وعدد الوسائل التي تم التواصل معها 6.

وجاءت المواضيع الأبرز كما يلي :

وزارة الإعلام: برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين في حج عام 1439هـ.

بوابة الحج الإعلامية: الشيخ شخبوط آل نهيان يستقبل أسر شهداء الواجب في مطار الملك عبدالعزيز.

مركز التواصل الحكومي : مشاهد من وصول حجاج مصر، من ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.

مركز التواصل الدولي: بيان صحفي عن استعدادات الحج في جامع التنعيم.

إرسال دعوات إعلامية لوكالات الأنباء العالمية عن المؤتمر الصحفي لوزارة الداخلية.

حسابات التواصل الاجتماعي للحج : رصد البيان الذي تم إرساله للقنوات والصحف حول زيارة معالي وزير الإعلام للمراكز الإعلامية.

-تنسيق وتصميم دعوة لحضور مؤتمر وزارة الداخلية وإرسالها للصحف الورقية، والإلكترونية، والقنوات.

-رصد الخبر الصحفي حول زيارة مفكري العالم الإسلامي إلى المدينة المنورة عبر قطار الحرمين.

-تنسيق طلب التصوير في مدينة الملك عبداالله الطبية بالتواصل مع وزارة الصحة.

-بالحدث ” CIC” أخذ معلومات هدية هيئة الاتصالات المقدمة لحجاج ضيوف الرحمن، وإبلاغهم، وتم التنسيق الإعلامي لها.

-إعادة التواصل مع ست جهات حكومية لم ترد على الاتصال الأول بخصوص تزويدنا بالأخبار والقصص الصحفية.

وكان مركز التواصل الحكومي والدولي قد نشر إحصائيتين في اليوم الرابع والخامس من شهر ذي الحج، جاءت تفصيلاتها على النحو التالي:

بلغ عدد المواد الإعلامية المنشورة في اليوم الرابع، “176” مادة إعلامية ، عبر 15 قناة نشر، بست لغات: العربية، والإنجليزية، والأوردية، والملاوية، والفرنسية، والألمانية، جاءت تفصيلاتها كالآتي:

وزارة الإعلام؛ “4” صور، “4” رسوم أنفوجرافيك، فيديو واحد، مادة صحفية واحدة، الإجمالي 10 مواد منشورة.

بوابة الحج الإعلامية: ” 77 ” صورة، “6” رسوم أنفوجرافيك، “7” مقاطع فيديو، الإجمالي “90” مادة منشورة.

مركز التواصل الحكومي: رسوم أنفوجرافيك اثنتان، “4 “مقاطع فيديو، الإجمالي “6” مواد منشورة.

مركز التواصل الدولي: “14” صورة، “3” رسوم أنفوجرافيك، مقطع فيديو واحد، مادة صحفية واحدة، الإجمالي 19 مادة منشورة.

حسابات التواصل الاجتماعي للحج : “5” رسوم أنفوجرافيك، 3 مقاطع فيديو، 43 مادة صحفية، الإجمالي 51 مادة إعلامية منشورة.

ووفق الرصد للتقرير اليومي لمركز التواصل الحكومي والدولي، فقد جاءت كما يلي:

وزارة الإعلام: التفاعل 6571، عدد مشاهدات المواد المرئية 2604، عدد المشاهدات 52217، عدد الجهات المستفيدة 2.

بوابة الحج الإعلامية: التفاعل 19000، عدد المشاهدات 12950.

مركز التواصل الحكومي: التفاعل 13959، عدد المشاهدات المرئية 242608، عدد المشاهدات 511924، عدد الجهات المستفيدة 4.

مركز التواصل الدولي: التفاعل 1517، عدد مشاهدات المواد المرئية 2435، عدد المشاهدات 21089، عدد الجهات المستفيدة 2، عدد وسائل الإعلام التي تم التواصل معها 3.

حسابات التواصل الاجتماعي للحج: التفاعل 12100، عدد الجهات المستفيدة 16.

وجاءت المواضيع الأبرز وفق التقرير اليومي لمركز التواصل الحكومي والدولي كما يلي:

وزارة الإعلام: -مراسلون من القنوات والصحف العربية المشاركة في تغطية أخبار الحج.

– فيديو مشاهد من الحج قديما.

بوابة الحج الإعلامية: الحفل السنوي لاستعراض قوات من الحج والأجهزة المعنية.

مركز التواصل الحكومي: -قصة المتطوعة رزان.

– قوات أمن فخرها خدمة ضيوف الرحمن.

مركز التواصل الدولي: بيان صحفي عن الحفل السنوي لقوات الأمن في الحج.

حسابات التواصل الاجتماعي للحج: الحفل السنوي لاستعراض قوات من الحج والأجهزة المعنية.

المركز الإعلامي الموحد: استقبال معالي وزير الإعلام الدكتور العواد في زيارته للمركز الإعلامي الموحد واطلاعه على سير العمل هناك، والجهود المبذولة.

وفي الخامس من ذي الحجة أشارت الإحصائية إلى أن المنظومة الإعلامية المتكاملة وهي ” وزارة الإعلام – مركز التواصل الحكومي- مركز التواصل الدولي- بوابة الحج الإعلامية ” قامت ببث ” 215 ” مادة إعلامية عبر 19 قناة نشر تواصلية، بست لغات هي : العربية، والإنجليزية، والأوردية، والملاوية، والفرنسية، والألمانية، جاءت تفصيلاتها كالآتي:

وزارة الإعلام: “4” رسوم أنفوجرافيك، فيديو واحد، مادة صحفية واحدة، الإجمالي 6 مواد منشورة.

بوابة الحج الإعلامية: “54” صورة، “7” رسوم أنفوجرافيك، “12” فيديو، 78 مواد صحفية، الإجمالي “151 ” مادة منشورة.

مركز التواصل الحكومي: رسوم أنفوجرافيك واحدة، “3” مقاطع فيديو، الإجمالي “4” مواد منشورة.

مركز التواصل الدولي: صورة واحدة، رسوم أنفوجرافيك واحدة، مقطع فيديو واحد، مواد صحفية اثنتان، الإجمالي “5” مواد منشورة.

حسابات التواصل الاجتماعي للحج : “21” رسوما أنفوجرافيكية، مقطع فيديو واحد، 27 مادة صحفية، الإجمالي 66 مادة إعلامية منشورة.

ووفق الرصد لتقرير اليوم الخامس من ذي الحجة لمركز التواصل الحكومي والدولي، فقد جاء كما يلي:

وزارة الإعلام: التفاعل 913، عدد مشاهدات المواد المرئية 1364، عدد المشاهدات 24035، عدد الجهات المستفيدة 3.

بوابة الحج الإعلامية: عدد مشاهدات المواد المرئية 11750، عدد المشاهدات 196568، عدد الجهات المستفيدة 3،

مركز التواصل الحكومي: التفاعل 30995، عدد المشاهدات المواد المرئية 280995، عدد المشاهدات 793110، عدد الجهات المستفيدة 3.

مركز التواصل الدولي: التفاعل 1634، عدد مشاهدات المواد المرئية 1862،عدد المشاهدات 54818 عدد الجهات المستفيدة 5، عدد وسائل الإعلام التي تم التواصل معها 7.

حسابات التواصل الاجتماعي للحج: التفاعل 14700، عدد الجهات المستفيدة 14.

وجاءت المواضيع الأبرز وفق التقرير اليومي لمركز التواصل الحكومي والدولي كما يلي:

وزارة الإعلام: -مقالات خالدة لخادم الحرمين الشريفين.

بوابة الحج الإعلامية: زيارة وزير الإعلام للمراكز الإعلامية.

مركز التواصل الحكومي : فيلم من فلسطين إلى مكة، مشاهد من فرح الوصول لذوي الشهداء الفلسطينيين القادمين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-.

مركز التواصل الدولي: بيان صحفي عن عدد الحجاج الواصلين حتى الآن.

حسابات التواصل الاجتماعي للحج: علي باي العباسي رسام أوربي يدخل مكة باسم مستعار.