مركز الملك سلمان الاجتماعي يقيم معرض “صنع يدي الخامس”

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نظم القسم النسائي بمركز الملك سلمان الاجتماعي، اليوم، معرض “صنع يدي الخامس” .

ويستمر لثلاثة أيام، وذلك ضمن سلسلة المناشط الثقافية والاجتماعية والترفيهية.

بهدف إبراز الجانب الإبداعي للعضوات من خلال إتاحة الفرصة لعرض منتجات مختلفة من أعمالهن.

التي تنوعت بين تصميم الأزياء والأعمال اليدوية والمأكولات المنزلية .

كما يهدف إلى إبراز الجانب الاجتماعي لرسالة المركز وما يوليه من اهتمام من خلال تنظيم البرامج الترفيهية الترويحية بشكل دوري.

وتفعيل دور عضوات المركز في الأعمال الاجتماعية وتسهم فكرة المعرض في تعزيز مفهوم التقارب الإنساني وتبادل الخبرات بين الأعضاء المشاركين .