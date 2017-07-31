مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يشارك في الورشة الثالثة للفحص المبكر للأمراض الوراثية عند المواليد

شارك مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في فعاليات الورشة الثالثة “للبرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة، التي نظمها مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة.

واستعرض مدير الأبحاث بالمركز الدكتور علي بن ناصر العضيب، خلال الورشة، مراحل البرنامج منذ تدشينه في شهر أغسطس من العام 2005م.

مبيناً دور المركز في تبني ودعم برنامج الفحص المبكر للمواليد ليصبح من مشاريع الصحة العامة.

التي أثبتت جدارتها و جدواها من خلال التعاون والمشاركة الفاعلة من القطاعات الصحية بالمملكة ممثلة بوزارة الصحة.

و الخدمات الصحية في كل من وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني.

ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

والهيئة الملكية بالجبيل وينبع، والمستشفيات الجامعية، والعديد من مستشفيات القطاع الخاص.

ويهدف البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة في إطاره العام إلى:

خفض معدلات الإعاقة الناتجة من الأمراض الاستقلابية وأمراض الغدد الصماء .

المشمولة بالبرنامج والبالغ عددها 17 مرضا من الأمراض الأكثر شيوعا، ويتوفر لها العلاج الفعال .

وأوضح الدكتور العضيب أن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة فحص ما يزيد عن المليون طفل.

والكشف عن ألف طفل مصاب بالأمراض المشمولة مما أسهم بالتمكين من التدخل العلاجي بوقت مبكر.

وقد استقطبت الورشة عددا من المختصين العاملين ضمن برنامج الفحص المبكر لحديثي الولادة.

وتم خلالها تسليط الضوء على نتائج البرنامج وما له من دور فعال للحد من الإعاقة.

وتطرق المشاركون إلى آخر المستجدات في الطرق التشخيصية والعلاجية في هذا المجال.

وكذلك أهمية وأساليب استخدام الحميات الغذائية الخاصة بعلاج الامراض الاستقلابية المشمولة ضمن البرنامج.