“سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية”.. عطاء وبناء

الرياض: واس

تسهم المملكة العربية السعودية بدور إنساني وإغاثي تجاه المجتمع الدولي، استشعاراً منها بأهمية هذا الجانب المؤثر في رفع المعاناة عن الإنسان أينما كان؛فعبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قدمت المساعدات، ودشنت المشروعات التنموية في مختلف أرجاء المعمورة، إذ بلغت حتى نهاية شهر يوليو 2018م، 450 مشروعاً، بقيمة إجمالية بلغت 1855660599 دولاراً ،بالتعاون مع 124شريكاً .

وشملت المشروعات المنفذة قطاعات حيوية عدة، ففي مجال الأمن الغذائي نفذ المركز 161 مشروعاً، بقيمة 531560575 دولاراً ، وفي مجال الصحة نفذ 125مشروعاً بإجمالي 445283860 دولاراً ، وفي مجال التعافي المبكر 29 مشروعاً، بتكلفة 120276571 دولاراً ،أما في مجال القطاعات المتعددة فنفذ المركز 22 مشروعاً، بقيمة 106436742 دولاراً ،وفي مجال المياه والإصحاح البيئي 25 مشروعاً، بتكلفة 126938242دولاراً ، وفي قطاع الإيواء والمواد غير الغذائية تضمنت 24 مشروعاً، بإجمالي 118،086،654دولاراً .

كما شملت مجال دعم وتنسيق العمليات الإنسانية بتنفذ 21 مشروعاً، بقيمة 181278362دولاراً ، وفي مجال الحماية 12 مشروعاً، بتكلفة 49416564 دولاراً ، وفي قطاع الخدمات اللوجستية أنجز المركز 8 مشروعات، بإجمالي 42،848،883 دولاراً ،فيما نفذ 17 مشروعاً تعليماً بقيمة 77234631 دولاراً ً، وفي مجال التغذية 5 مشروعات، بإجمالي 40،299،515 دولاراً ، وفي مجال اتصالات الطوارئ نفذ المركز مشروعاً واحداً، بتكلفة 16،000،000 دولار .

ووفق النشرة الإحصائية الشهرية التي أصدرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بادر المركز بتقديم العون والمساعدة للأشقاء في اليمن عبر تنفيذ حزمة من المشروعات، بالتعاون مع 80 شريكاً، إذ شملت خلال الفترة من شهر مايو 2015 م حتى نهاية شهر يوليو 2018 م ، 274 مشروعاً، بقيمة إجمالية 1643376745 دولاراً ،في مجالات الصحة، والأمن الغذائي، والتعافي المبكر، والقطاعات المتعددة، والإيواء والمواد غير الغذائية، والمياه والإصحاح البيئي، إلى جانب دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، والحماية،والخدمات اللوجيستية، والتعليم، والتغذية، والاتصالات في حالات الطوارئ.

واستشعاراً للمسؤولية الإنسانية التي يضطلع بها المركز، امتدت أعماله الإنسانية والإغاثية، لتشمل الروهينجا النازحين داخل ميانمار، واللاجئين في بنغلاديش، فبمشاركة خمسة شركاء،نفذ المركز من مايو 2015م حتى نهاية شهر يوليو 2018م، 12 مشروعاً بقيمة إجمالية 16804421 دولاراً ً، شملت مجالات الأمن الغذائي، والتعافي المبكر، والقطاعات المتعددة، والإيواء والمواد غير الغذائية، إلى جانب المياه والإصحاح البيئي، والتعليم، والصحة.

وامتداداً للعطاء الإنساني للمملكة تجاه الأشقاء أسهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تخفيف معاناة الشعب السوري جراء ما يعانيه من ظلم وتهجير ، إذ نفذ بمشاركة 14 شريكاً من مايو 2015م حتى نهاية يوليو 2018م، 44 مشروعاً، بقيمة 78303271 دولاراً ، انصبت في مجالات الأمن الغذائي، والصحة، والتعافي المبكر، والحماية، والمياه والإصحاح البيئي، والإيواء والمواد غير الغذائية، والتعليم إلى جانب التغذية، والقطاعات المتعددة.

ولتخفيف وطأة المعاناة والفقر التي يعانيها الصوماليون، نفذ المركز بمشاركة خمسة شركاء، من مايو 2015م، حتى نهاية يوليو 2018م، سبعة مشروعات، بقيمة إجمالية 15556561 دولاراً ً، شملت الأمن الغذائي، والقطاعات المتعددة، والمياه والإصحاح البيئي.

وأشارت النشرة إلى أن المركز أسهم عبر المنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية، منذ مايو 2015م، حتى أبريل 2018م، بما نسبته 50،25 % من إجمالي المساعدات المنفذة بقيمة 863،521،955 دولاراً ، إضافة إلى إسهامه من خلال منظمات الأمم المتحدة، فقد مثلت مشاركاته 49،75 % من إجمالي المساعدات المنفذة والجاري تنفيذها على مراحل بمبلغ 855،236،012 دولاراً.

وحيال أنشطة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في شهر أبريل الماضي من العام 2018، أوضحت النشرة أن المركز وقع عدداً من المساعدات، وجارٍ العمل على تنفيذها، مبينة أنه في مجال الأمن الغذائي تم توزيع 70 ألف أضحية في المحافظات اليمنية ” المهرة، أبين، شبوة، حضرموت، صنعاء، الجوف، مأرب”، بتكلفة 13،460،000 دولار ، كما تم توزيع سلال غذائية للروهينجا داخل ميانمار” أركان” بقيمة 500،000 دولار ، وتوزيع سلال غذائية ووجبات جاهزة للاجئين الروهينجا في بنغلاديش، بإجمالي 700،000 دولار .

وأقام المركز برنامجاً تعليمياً للطلاب الروهينجا في الجمهورية الماليزية بقيمة بلغت 361،196 دولاراً،استفاد منها 1680 طالباً يدرسون المستوى التمهيدي الأول في اللغة العربية، وتجويد القرآن الكريم، وعلوم الحاسب، والرياضيات، والصحة النفسية، وفق برنامج زمني مكون من ثماني مراحل دراسة يوفر المركز خلالها للطلاب الدارسين الوجبات والمواصلات والزي المدرسي.

وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية أنجز مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال شهر أبريل من العام 2018م عدداً من المشروعات في قطاعات حيوية وتنموية بعد اكتمال وثائق التسجيل ، ففي الأمن الغذائي بسوريا واليمن، تكفل المركز بتشغيل مخبز الأمل الخيري في لبنان بتكلفة إجمالية بلغت 256،832 دولاراً إلى جانب توزيع 77،424 ربطة خبز شهرياً، كما وزع 70،363 سلة غذائية و 32،351 وجبة جاهزة في المديريات التابعة لمحافظة صعدة، وحجة، بتكلفة 3،774،915 دولاراً

وأفادت أن المركز قام بدعم خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018م، بقيمة بلغت 210،000،000 دولار ، ونفذت بواسطة الشركاء : برنامج الأغذية العالمي ” WFP”، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ” FAO” ، والمنظمة الدولية للهجرة ” IOM”.

وفي مجال الإيواء، والمواد غير الغذائية أوضحت النشرة أن المركز قدم مساعدات طارئة للنازحين الروهينجا في بنغلاديش بتكلفة 3،000،000 دولار ، ووفّر ست خيام كبيرة الحجم” راب هول ” بقيمة قدرها 195،200 دولار ، ووزع مواد شتوية متنوعة للاجئين والنازحين في الداخل السوري تمثلت في 486،000 قطعة في كل من ” المملكة الأردنية – الجمهورية اللبنانية – الجمهورية التركية – الداخل السوري”، بإجمالي 2،233،072 دولاراً ً، ودعم المركز الاستجابة لاحتياجات المأوى الطارئة للنازحين والمهجرين إلى ريف دمشق، ودرعا، وريف حلب، بإجمالي 1،395،000دولار أمريكي، فضلاً عن دعم المركز خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن2018م بقيمة إجمالية 25 مليون دولار، نفذها الشركاء: المنظمة الدولية للهجرة” IOM”، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين،”UNHCR”.

ولفتت النشرة النظر إلى أنه في مجال التعافي المبكر في اليمن، قام المركز بدعم خطط الاستجابة بقيمة إجمالية 49،593،192 دولاراً،نفذت عبر الشركاء: برنامج الأغذية العالمي” WEP “والمنظمة الدولية للهجرة ” IOM”، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ” UNDP”،ومنظمة العمل الدولية “ILO”،والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ” UNHCR”.

وفي مجال التعليم تكفل المركز بتشغيل المركز السعودي للتعليم والتدريب بمخيم الزعتري بالمملكة الأردنية، بتكلفة بلغت 94،091 دولاراً ً، ويستفيد منه 569 متدرباً، كما دعم المركز خطط الاستجابة الإنسانية بمبلغ 4،999،999 دولاراً بتنفيذ الشريكين المنفذين: برنامج الأغذية العالمي” WEP “، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف ” UNICEF”.

وبينت نشرة مركز الملك سلمان الإحصائية أن المركز قدم في المجال الغذائي في اليمن دعماً لخطط الاستجابة بلغ 34،999،999 دولاراً ، بتنفيذ الشركاء: برنامج الأغذية العالمي” WEP “، ومنظمة الصحة العالمية ” WHO “، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف ” UNICEF”.

ونفذ المركز في مجال الحماية بالجمهورية اليمنية مشروع إزالة الألغام، بتكلفة إجمالية 40 مليون دولار ، نفذت بواسطة الشريك دينا سيف، كما دعم خطتي الاستجابة الإنسانية بمبلغ 5،406،808 دولارات ، بتنفيذ الشريكين: منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف ” UNICEF”، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ” UNFPA”،فيما دعم المركز في مجال الخدمات اللوجستية في اليمن خطة الاستجابة الإنسانية ، بمبلغ 9 ملايين دولار، بتنفيذ برنامج الأغذية العالمي” WEP “.

ونظراً لأهمية الجانب الصحي في حياة المجتمعات الإنسانية ، نفذ المركز في فلسطين، واليمن، عدداً من المساعدات، تضمنت : عملية فصل التوأم الطفيلي الفلسطيني بتكلفة 257،440 دولاراً،بتنفيذ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ، إلى جانب تشغيل وإدارة مستشفى السلام بصعدة خلال الفترة من 1 / 1 /2018 إلى 31/ 3/ 2018، بتكلفة 4،189،245 دولاراً ً، وتشغيل وإدارة المستشفى السعودي بحجة خلال الفترة من 1 / 1 / 2018 إلى 31 / 3 / 2018، بتكلفة إجمالية 3،998،133 دولاراً ، ودفع مساهمة وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية لدى منظمة الصحة العالمية، بمبلغ 46،450 دولاراً ،علاوة على دعم خطط الاستجابة اليمنية في مجال الصحة بإجمالي 80 مليون دولار أمريكي ، بتنفيذ الشركاء: منظمة الصحة العالمية ” WHO “، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف ” UNICEF،والمنظمة الدولية للهجرة ” IOM ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ” UNFPA “.

واستعرضت النشرة جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مجال المياه والإصحاح البيئي في جمهورية اليمن عبر دعم خطة الاستجابة بمبلغ إجمالي 40 مليون دولار ، بتنفيذ الشركاء : منظمة الصحة العالمية ” WHO “، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف ” UNICEF ” ،والمنظمة الدولية للهجرة ” IOM “، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ” UNOPS ” ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ” UNDP “.

وفي مجال دعم وتنسيق العمليات الإنسانية في اليمن، قدّم المركز منحة ثنائية للحكومة اليمنية لتنسيق الجهود الإنسانية والإغاثية داخل اليمن، بمبلغ 53،333،333 دولاراً ، إلى جانب دعم خطط الاستجابة بمبلغ إجمالي 6 ملايين دولار بتنفيذ الشركاء : مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “OCHA ” ، وإدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن ” UNDSS ” ، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف ” UNICEF ” ،والمنظمة الدولية للهجرة ” IOM “.

وأفادت النشرة أن المركز قدم مساعدات مالية في قطاعات متعددة في الجمهورية اليمنية، تضمنت: دعم خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن 2018م، بمبلغ إجمالي 35،000،000 دولار ، بتنفيذ المنظمة الدولية للهجرة ” IOM، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “OCHA” والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين” UNHCR”.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دشن أعماله في مايو من العام 2015، بتوجيه ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله-، ويعمل في 40 دولة، نالت أربع دول منها النصيب الأكبر من المساعدات، إذ حلت اليمن في المركز الأول بمبلغ إجمالي 1643376745 دولاراً ً، بنسبة بلغت 88.56%، تليها سوريا بإجمالي 78303271 دولاراً ً، بنسبة 4.22%، فالروهينجا بقيمة 16804421 دولاراً ، بنسبة 0،91% ثم الصومال بتكلفة 15556561دولاراً، بنسبة 0.84%.